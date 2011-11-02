Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
81
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
53
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Гомес
Марио Гомес
17'
23'
42'
90
Запасные
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Фернандес
Федерико Фернандес
45'
79'
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
43
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
84
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Сантана
Марио Сантана
-
Маскара
Джузеппе Маскара
-
Пандев
Горан Пандев