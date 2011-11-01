БАТЭ
мин
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Радьков
Артем Радьков
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Брессан
Ренан Брессан
54'
90
-
Бага
Дмитрий Бага
75
-
Володько
Александр Володько
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
61
-
Концевой
Артем Концевой
83
-
Скавыш
Максим Скавыш
90
Запасные
-
Рудик
Филипп Рудик
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Володько
Максим Володько
-
Павлов
Александр Павлов
-
Кежман
Матея Кежман
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Неста
Алессандро Неста
65
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
66
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
21'
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
81
Запасные
-
Ганц
Симоне Ганц
-
Амелия
Марко Амелия
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон