Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
45'
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
85
-
Широков
Роман Широков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
81
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович
Шахтер
мин
-
Рыбка
Александр Рыбка
90
-
Шевчук
Вячеслав Шевчук
90
-
Кучер
Александр Кучер
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
68
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
90
-
Адриано
Луис Адриано
77
Запасные
-
Пятов
Андрей Пятов
-
Рац
Рэзван Рац
-
Кривцов
Сергей Кривцов
-
Степаненко
Тарас Степаненко
-
Дентиньо
Дентиньо
-
Селезнев
Евгений Селезнев
-
Коста
Дуглас Коста