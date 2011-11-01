Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
7'
90
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Перишич
Иван Перишич
76
-
Гетце
Марио Гетце
66
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
86
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
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Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос
Олимпиакос
мин
-
Медьери
Балаж Медьери
90
-
Холебас
Хосе Холебас
90
-
Маркано
Иван Маркано
67
-
Мельберг
Олоф Мельберг
90
-
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
80
-
Фейса
Любомир Фейса
59
-
Джеббур
Рафик Джеббур
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
-
Потуридис
Яннис Потуридис
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
-
Торосидис
Василис Торосидис
-
Маниатис
Яннис Маниатис
-
Макун
Жан Макун
-
Абдун
Джамель Абдун
-
Пантелич
Марко Пантелич