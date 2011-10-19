Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
10'
85
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Вилья
Давид Вилья
82'
88
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Кейта
Сейду Кейта
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Куэнка
Исаак Куэнка
Виктория
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Чишовски
Мариан Чишовски
90
-
Лимберски
Давид Лимберски
90
-
Быстронь
Давид Быстронь
90
-
Райторал
Франтишек Райторал
90
-
Пиларж
Вацлав Пиларж
75
-
Хорват
Павел Хорват
90
-
Ирачек
Петр Ирачек
90
-
Коларж
Даниэль Коларж
90
-
Петржела
Милан Петржела
86
-
Бакош
Марек Бакош
58
Запасные
-
Павлик
Роман Павлик
-
Ржезник
Радим Ржезник
-
Филло
Мартин Филло
-
Трапп
Петр Трапп
-
Дарида
Владимир Дарида
-
Шевински
Франтишек Шевински
-
Дуриш
Михал Дуриш