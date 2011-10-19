Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Бонера
Даниэле Бонера
90
-
Неста
Алессандро Неста
84
-
Тайво
Тайе Тайво
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
70'
77
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Аквилани
Альберто Аквилани
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
35'
90
-
Кассано
Антонио Кассано
62
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
-
Антонини
Лука Антонини
-
Йепес
Марио Йепес
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
БАТЭ
мин
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Радьков
Артем Радьков
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Брессан
Ренан Брессан
76
-
Володько
Александр Володько
90
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
67
-
Концевой
Артем Концевой
90
-
Кежман
Матея Кежман
71
Запасные
-
Рудик
Филипп Рудик
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
-
Павлов
Александр Павлов