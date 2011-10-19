Шахтер
мин
-
Рыбка
Александр Рыбка
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Чижов
Александр Чижов
72
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
16'
90
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
-
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
67
-
Коста
Дуглас Коста
75
-
Адриано
Луис Адриано
45'
90
Запасные
-
Пятов
Андрей Пятов
-
Кучер
Александр Кучер
-
Кобин
Василий Кобин
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
-
Селезнев
Евгений Селезнев
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Широков
Роман Широков
33'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
60'
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
74
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович