Олимпиакос
мин
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Холебас
Хосе Холебас
8'
90
-
Мельберг
Олоф Мельберг
90
-
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
78'
90
-
Орбаис
Пабло Орбаис
90
-
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
-
Макун
Жан Макун
73
-
Джеббур
Рафик Джеббур
40'
87
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
-
Потуридис
Яннис Потуридис
-
Папацоглу
Анастасиос Папацоглу
-
Медьери
Балаж Медьери
-
Маниатис
Яннис Маниатис
-
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
-
Абдун
Джамель Абдун
-
Пантелич
Марко Пантелич
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
56
-
Перишич
Иван Перишич
90
-
Гетце
Марио Гетце
82
-
Кагава
Синдзи Кагава
66
-
Левандовски
Роберт Левандовски
26'
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Лев
Крис Лев
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Кель
Себастьян Кель
-
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски