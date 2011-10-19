Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
46
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
52'
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Сэм
Сидней Сэм
56'
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
80
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Валенсия
мин
-
Алвеш
Диего Алвеш
90
-
Альба
Жорди Альба
65
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Мигел
Луис Мигел
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
65
-
Альбельда
Давид Альбельда
82
-
Банега
Эвер Банега
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
24'
90
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
-
Топал
Мехмет Топал
-
Каналес
Серхио Каналес
-
Фегули
Софиан Фегули
-
Коста
Тино Коста
-
Адурис
Ариц Адурис