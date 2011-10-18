Динамо
мин
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Келава
Иван Келава
90
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Ибаньес
Луис Ибаньес
90
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Шимунич
Йосип Шимунич
90
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Вида
Домагой Вида
90
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Ногейра Соуса
Антонио Леонель Ногейра Соуса
90
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Рукавина
Анте Рукавина
90
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Бадель
Милан Бадель
46
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Круз Кампос
Жорже Саммир Круз Кампос
90
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Калельо
Адриан Калельо
80
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Леко
Йерко Леко
90
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Бечирай
Фатош Бечирай
70
Запасные
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Крстанович
Иван Крстанович
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Лончарич
Филипп Лончарич
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Куфре
Леандро Куфре
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Томечак
Иван Томечак
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Покривац
Никола Покривац
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Ковачич
Матео Ковачич
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Шитум
Марио Шитум
Аякс
мин
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Вермеер
Кеннет Вермеер
90
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Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
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Вертонген
Ян Вертонген
90
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ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
90
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Янссен
Тео Янссен
90
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Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
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Эно
Эйонг Эно
90
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Де Йонг
Сим Де Йонг
90
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Анита
Вурнон Анита
90
-
Эриксен
Кристиан Эриксен
90'
90
-
Бурригтер
Дерк Бурригтер
49'
70
Запасные
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Силлессен
Яспер Силлессен
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Копперс
Дико Копперс
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Ойер
Андре Ойер
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Блинд
Дейли Блинд
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Лодейро
Николас Лодейро
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Лукоки
Джоди Лукоки
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Булыкин
Дмитрий Булыкин