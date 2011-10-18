Базель
мин
-
Кван-Рёнг
Пак Кван-Рёнг
90
-
Зоммер
Янн Зоммер
90
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Драгович
Александар Драгович
90
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
90
-
Фрай
Фабиан Фрай
66
-
Хуггель
Бенджамин Хуггель
85
-
Шакири
Джердан Шакири
90
-
Джака
Гранит Джака
80
-
Штреллер
Марко Штреллер
90
-
Фрай
Александр Фрай
90
Запасные
-
Коломба
Массимо Коломба
-
Кусунга
Генсерик Кусунга
-
Ковач
Радослав Ковач
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
-
Джака
Таулант Джака
-
Зуа
Жак Зуа
-
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Перейра
Макси Перейра
78
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Сезар
Бруно Сезар
20'
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
90
-
Аймар
Пабло Аймар
67
-
Мора
Родриго Мора
70
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Мартинш
Луис Мартинш
-
Витор
Мигел Витор
-
Матич
Неманья Матич
-
Нолито
Нолито
-
Кардосо
Оскар Кардосо
-
Савиола
Хавьер Савиола