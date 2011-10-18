Лилль
мин
-
Эньяма
Винсент Эньяма
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Педретти
Бенуа Педретти
61
-
Азар
Эден Азар
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
76
-
Коул
Джо Коул
71
-
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
-
Моуко
Барель Моуко
-
Розегнал
Давид Розегнал
-
Боннар
Лоран Боннар
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Йелень
Иренеуш Йелень
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
65
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Сарате
Мауро Сарате
62
-
Паццини
Джампаоло Паццини
20'
77
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Калдирола
Лука Калдирола
-
Станкович
Деян Станкович
-
Оби
Жоэль Оби
-
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Милито
Диего Милито