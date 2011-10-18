ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Федотов
Семен Федотов
90
-
Тошич
Зоран Тошич
61
-
Мамаев
Павел Мамаев
70
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
28'
86'
87
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Васильев
Александр Васильев
-
Сердеров
Сердер Сердеров
Трабзонспор
мин
-
Зенгин
Толга Зенгин
90
-
Чех
Марек Чех
75
-
Гловацки
Аркадиуш Гловацки
90
-
Качар
Гирай Качар
90
-
Челустка
Ондржей Челустка
90
-
Балчи
Серкан Балчи
90
-
Колман
Густаво Колман
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Миржеевски
Адриан Миржеевски
90
-
Гомес да Коста
Алан Карлос Гомес да Коста
46
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
Запасные
-
Брозек
Петр Брозек
-
Чора
Тайфун Чора
-
Севим
Бора Севим
-
Юмлу
Мустафа Юмлу
-
Озторун
Ферхат Озторун
-
Сапара
Марек Сапара
-
Акгюн
Айкут Акгюн