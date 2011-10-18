Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Насри
Самир Насри
81
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
62
-
Туре
Яя Туре
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Джонсон
Адам Джонсон
40
-
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Клиши
Гаэль Клиши
-
Савич
Стефан Савич
-
Ричардс
Майка Ричардс
-
Бэрри
Гарет Бэрри
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Агуэро
Серхио Агуэро
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Перес
Эрнан Перес
80
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Валеро
Борха Валеро
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
88
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
4'
83
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Бордас
Херард Бордас
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Морено Баррозо
Хосе Луис Морено Баррозо