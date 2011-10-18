Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
89
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
81
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Сантана
Марио Сантана
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Маскара
Джузеппе Маскара
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
4'
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Алаба
Давид Алаба
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Густаво
Луис Густаво
-
Олич
Ивица Олич