Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
78
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Силва
Тиаго Силва
90
-
Абате
Иньяцио Абате
87
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
71
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
53'
90
-
Кассано
Антонио Кассано
66'
90
Запасные
-
Ганц
Симоне Ганц
-
Амелия
Марко Амелия
-
Тайво
Тайе Тайво
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
Аквилани
Альберто Аквилани
Виктория
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Чишовски
Мариан Чишовски
90
-
Лимберски
Давид Лимберски
90
-
Быстронь
Давид Быстронь
90
-
Райторал
Франтишек Райторал
90
-
Пиларж
Вацлав Пиларж
76
-
Хорват
Павел Хорват
90
-
Ирачек
Петр Ирачек
90
-
Коларж
Даниэль Коларж
90
-
Петржела
Милан Петржела
90
-
Бакош
Марек Бакош
67
Запасные
-
Павлик
Роман Павлик
-
Ржезник
Радим Ржезник
-
Филло
Мартин Филло
-
Трапп
Петр Трапп
-
Дарида
Владимир Дарида
-
Шевински
Франтишек Шевински
-
Дуриш
Михал Дуриш