БАТЭ
мин
-
Рудик
Филипп Рудик
60
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Филипенко
Егор Филипенко
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
82
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
-
Концевой
Артем Концевой
90
-
Кежман
Матея Кежман
56
Запасные
-
Курлович
Вадим Курлович
-
Алексиян
Кирилл Алексиян
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Радьков
Артем Радьков
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
61
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
90
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
59
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Вилья
Давид Вилья
90'
90
-
Месси
Лионель Месси
38'
55'
90
-
Педро
Педро
22'
69
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Фонтас
Андреу Фонтас
-
Пике
Жерар Пике
-
Бускетс
Серхио Бускетс
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас