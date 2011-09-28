Шахтер
мин
-
Рыбка
Александр Рыбка
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Кучер
Александр Кучер
90
-
Чижов
Александр Чижов
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
65
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
64'
82
-
Виллиан Боргес
Виллиан
90
-
Адриано
Луис Адриано
76
Запасные
-
Пятов
Андрей Пятов
-
Кривцов
Сергей Кривцов
-
Гай
Алексей Гай
-
Дентиньо
Дентиньо
-
Селезнев
Евгений Селезнев
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
-
Коста
Дуглас Коста
АПОЭЛ
мин
-
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
-
Тричковски
Иван Тричковски
61'
90
-
Оливейра
Марсело Оливейра
90
-
Жорже
Паулу Жорже
90
-
Мандука
Густаво Мандука
7
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Пинту
Элиу Пинту
90
-
Мораиш
Нуну Мораиш
90
-
Яхич
Санел Яхич
58
-
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
78
Запасные
-
Киссас
Тасос Киссас
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Александру
Нектариос Александру
-
Да Силва
Марсио Иванилдо Да Силва
-
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
-
Солари
Эстебан Солари
-
Адорно
Альдо Адорно