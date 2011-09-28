Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
72'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
86
-
Широков
Роман Широков
20'
63'
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
89
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров
Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
73
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Родригес
Хамес Родригес
11'
46
-
Лауде Пинейро
Клебер Лауде Пинейро
33
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
Запасные
-
Бракали
Рафаэль Бракали
-
Роке
Майкон Перейра Роке
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Дефур
Стивен Дефур
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
-
Варела
Сильвестр Варела
-
Брауме
Джалма Брауме