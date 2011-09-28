Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Морель
Жереми Морель
90
-
Диавара
Сулейман Диавара
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Айю
Андре Айю
20'
72'
88
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Каборе
Шарль Каборе
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
77
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
-
Реми
Лоик Реми
65'
75
Запасные
-
Сабо
Жан-Филипп Сабо
-
Гади
Крис Гади
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
-
Омрани
Биллел Омрани
-
Айю
Жордан Айю
Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
67
-
Кель
Себастьян Кель
90
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
68
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Левандовски
Роберт Левандовски
76
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Барриос
Лукас Барриос