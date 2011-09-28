Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
80
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Райнарц
Штефан Райнарц
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Бендер
Ларс Бендер
30'
90
-
Шюррле
Андре Шюррле
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Аугусто
Ренато Аугусто
65
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
-
Йеллделл
Давид Йеллделл
-
Швааб
Даниэль Швааб
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Балич
Ханно Балич
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Беллараби
Карим Беллараби
Генк
мин
-
Хуберт
Давид Хуберт
78
-
Котелеш
Ласло Котелеш
90
-
Симайс
Жерон Симайс
90
-
Феррейра
Жозе Надсон Феррейра
69
-
Пудил
Даниэл Пудил
90
-
Нгонгка
Анеле Нгонгка
90
-
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
-
Тошер
Даниэл Тошер
90
-
Буффель
Томас Буффель
90
-
Воссен
Йелле Воссен
46
-
Огунжими
Марвин Огунжими
90
Запасные
-
Ндабашинзе
Дюгари Ндабашинзе
-
Масуэро
Абель Масуэро
-
Нванганга
Кеннеди Нванганга
-
Сандомирски
Гржегорж Сандомирски
-
Хиланд
Халим Хиланд
-
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
Барда
Элианив Барда