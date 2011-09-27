Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Коне
Бакари Коне
42'
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Гренье
Клеман Гренье
79
-
Гоналон
Максим Гоналон
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
23'
63
-
Бриан
Джимми Бриан
90
Запасные
-
Веркутр
Реми Веркутр
-
Менса
Джон Менса
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Фофана
Геида Фофана
-
Пье
Жереми Пье
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
Динамо
мин
-
Келава
Иван Келава
90
-
Ибаньес
Луис Ибаньес
90
-
Ногейра Соуса
Антонио Леонель Ногейра Соуса
90
-
Вида
Домагой Вида
90
-
Бадель
Милан Бадель
46
-
Круз Кампос
Жорже Саммир Круз Кампос
90
-
Калельо
Адриан Калельо
90
-
Покривац
Никола Покривац
74
-
Леко
Йерко Леко
90
-
Ковачич
Матео Ковачич
46
-
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
-
Лончарич
Филипп Лончарич
-
Куфре
Леандро Куфре
-
Шимунич
Йосип Шимунич
-
Томечак
Иван Томечак
-
Рукавина
Анте Рукавина
-
Моралес
Педро Моралес
-
Шитум
Марио Шитум