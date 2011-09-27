Трабзонспор
мин
-
Зенгин
Толга Зенгин
90
-
Чех
Марек Чех
82
-
Челустка
Ондржей Челустка
90
-
Гловацки
Аркадиуш Гловацки
90
-
Качар
Гирай Качар
90
-
Балчи
Серкан Балчи
90
-
Колман
Густаво Колман
75'
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
-
Гомес да Коста
Алан Карлос Гомес да Коста
66
-
Энрике
Пауло Энрике
90
Запасные
-
Севим
Бора Севим
-
Бадур
Сежер Бадур
-
Юмлу
Мустафа Юмлу
-
Озторун
Ферхат Озторун
-
Сапара
Марек Сапара
-
Брожек
Павел Брожек
-
Миржеевски
Адриан Миржеевски
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Педретти
Бенуа Педретти
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Коул
Джо Коул
76
-
Сов
Мусса Сов
30'
90
Запасные
-
Эньяма
Винсент Эньяма
-
Суаре
Папе Суаре
-
Боннар
Лоран Боннар
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Роделен
Ронни Роделен
-
Йелень
Иренеуш Йелень