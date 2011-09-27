ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Думбия
Сейду Думбия
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
67
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
45'
90
-
Олисе
Секу Олисе
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
75'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Попов
Артем Попов
-
Тошич
Зоран Тошич
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Лусио
Лусио
6'
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Оби
Жоэль Оби
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
83
-
Милито
Диего Милито
90
-
Паццини
Джампаоло Паццини
21'
51
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Калдирола
Лука Калдирола
-
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
-
Кастаньос
Люк Кастаньос
-
Сарате
Мауро Сарате