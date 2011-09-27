Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Доссена
Андреа Доссена
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
17'
81
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
19'
73
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Розати
Антонио Розати
-
Грава
Джанлука Грава
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Сантана
Марио Сантана
-
Пандев
Горан Пандев
-
Маскара
Джузеппе Маскара
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Сапата
Кристиан Сапата
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Родригес
Гонсало Родригес
34
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Сенна
Маркос Сенна
86
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
87
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
90
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Ориоль
Хоан Ориоль
-
Марчена
Карлос Марчена
-
Гаспар
Марио Гаспар
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Перес
Эрнан Перес