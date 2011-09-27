Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Рибери
Франк Рибери
87
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
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Кроос
Тони Кроос
81
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
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Гомес
Марио Гомес
36'
44'
90
Запасные
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Бутт
Ханс-Йорг Бутт
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Контенто
Диего Контенто
-
Алаба
Давид Алаба
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
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Усами
Такаши Усами
-
Роббен
Арьен Роббен
-
Петерсен
Нильс Петерсен
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
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Компани
Венсан Компани
90
-
Туре
Коло Туре
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
71
-
Туре
Яя Туре
90
-
Насри
Самир Насри
68
-
Джеко
Эдин Джеко
56
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Тевес
Карлос Тевес