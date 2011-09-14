Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
90
-
Аморим
Рубен Аморим
56
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Аймар
Пабло Аймар
76
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Кардосо
Оскар Кардосо
25'
90
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Жардел
Жардел
-
Матич
Неманья Матич
-
Сезар
Бруно Сезар
-
Родриго
Родриго
-
Нолито
Нолито
-
Савиола
Хавьер Савиола
Манчестер Юнайтед
мин
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
-
Фабио Перейра
Фабио
79
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
71
-
Гиггз
Райан Гиггз
42'
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Флетчер
Даррен Флетчер
70
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
-
Джонс
Фил Джонс
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Бербатов
Димитар Бербатов
-
Чичарито
Чичарито
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья