Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Оби
Жоэль Оби
55
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
90
-
Сарате
Мауро Сарате
78
-
Паццини
Джампаоло Паццини
55
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Милито
Диего Милито
Трабзонспор
мин
-
Зенгин
Толга Зенгин
90
-
Чех
Марек Чех
90
-
Челустка
Ондржей Челустка
76'
90
-
Качар
Гирай Качар
90
-
Гловацки
Аркадиуш Гловацки
90
-
Балчи
Серкан Балчи
90
-
Колман
Густаво Колман
90
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
88
-
Гомес да Коста
Алан Карлос Гомес да Коста
64
-
Энрике
Пауло Энрике
74
Запасные
-
Севим
Бора Севим
-
Юмлу
Мустафа Юмлу
-
Озторун
Ферхат Озторун
-
Сапара
Марек Сапара
-
Брожек
Павел Брожек
-
Акгюн
Айкут Акгюн
-
Виттек
Роберт Виттек