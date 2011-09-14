Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Баша
Марко Баша
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Бальмон
Флоран Бальмон
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Педретти
Бенуа Педретти
55'
73
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
74
-
Азар
Эден Азар
90
-
Сов
Мусса Сов
43'
84
Запасные
-
Эньяма
Винсент Эньяма
-
Суаре
Папе Суаре
-
Боннар
Лоран Боннар
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Коул
Джо Коул
-
Роделен
Ронни Роделен
-
Йелень
Иренеуш Йелень
ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Цауня
Александр Цауня
64
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
78
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
70'
89'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Федотов
Семен Федотов
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
-
Сердеров
Сердер Сердеров