Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Сенна
Маркос Сенна
46
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
72
-
Да Силва
Нилмар Онорато Да Силва
58
-
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Родригес
Гонсало Родригес
-
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
-
Рубен
Марко Рубен
-
Перес
Эрнан Перес
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
23
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Рибери
Франк Рибери
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
-
Мюллер
Томас Мюллер
90
-
Кроос
Тони Кроос
7'
81
-
Гомес
Марио Гомес
46
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Алаба
Давид Алаба
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
-
Усами
Такаши Усами
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен