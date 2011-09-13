Виктория
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Чишовски
Мариан Чишовски
90
-
Лимберски
Давид Лимберски
79
-
Быстронь
Давид Быстронь
90
-
Райторал
Франтишек Райторал
90
-
Пиларж
Вацлав Пиларж
88
-
Хорват
Павел Хорват
90
-
Ирачек
Петр Ирачек
90
-
Коларж
Даниэль Коларж
90
-
Петржела
Милан Петржела
70
-
Бакош
Марек Бакош
45'
90
Запасные
-
Данек
Михал Данек
-
Гора
Якуб Гора
-
Ржезник
Радим Ржезник
-
Трапп
Петр Трапп
-
Дарида
Владимир Дарида
-
Шевински
Франтишек Шевински
-
Дуриш
Михал Дуриш
БАТЭ
мин
-
Рудик
Филипп Рудик
90
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Филипенко
Егор Филипенко
90
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
69'
72
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
90
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
83
-
Кежман
Матея Кежман
76
Запасные
-
Порфирио
Алекс Порфирио
-
Алексиян
Кирилл Алексиян
-
Патоцкий
Олег Патоцкий
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Радьков
Артем Радьков
-
Володько
Максим Володько
-
Концевой
Артем Концевой