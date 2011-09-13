Барселона
мин
-
Вальдес
Виктор Вальдес
90
-
Абидаль
Эрик Абидаль
90
-
Бускетс
Серхио Бускетс
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Алвес
Дани Алвес
90
-
Кейта
Сейду Кейта
67
-
Иньеста
Андрес Иньеста
40
-
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
90
-
Вилья
Давид Вилья
50'
84
-
Месси
Лионель Месси
90
-
Педро
Педро
36'
90
Запасные
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
-
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
-
Пуйоль
Карлес Пуйоль
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
-
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Силва
Тиаго Силва
90'
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
33
-
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
78
-
Кассано
Антонио Кассано
62
-
Да Силва
Алешандре Да Силва
1'
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Антонини
Лука Антонини
-
Йепес
Марио Йепес
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Амброзини
Массимо Амброзини
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон