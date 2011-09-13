АПОЭЛ
мин
-
Хиотис
Дионисиос Хиотис
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Пурсайтидис
Саввас Пурсайтидис
90
-
Жорже
Паулу Жорже
90
-
Мандука
Густаво Мандука
73'
90
-
Пинту
Элиу Пинту
90
-
Мораиш
Нуну Мораиш
90
-
Да Силва
Марсио Иванилдо Да Силва
66
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
75'
90
-
Тричковски
Иван Тричковски
90
Запасные
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Паулиста
Жеан Паулиста
-
Киссас
Тасос Киссас
-
Яхич
Санел Яхич
-
Соломоу
Антос Соломоу
-
Александру
Нектариос Александру
-
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
-
Солари
Эстебан Солари
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
89
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
75
-
Зырянов
Константин Зырянов
63'
79
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров