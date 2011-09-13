Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
90
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Фернандо
Фернандо
61
-
Дефур
Стивен Дефур
90
-
Родригес
Хамес Родригес
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
28'
78
-
Лауде Пинейро
Клебер Лауде Пинейро
51'
69
Запасные
-
Бракали
Рафаэль Бракали
-
Мангала
Эльяким Мангала
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
-
Брауме
Джалма Брауме
-
Варела
Сильвестр Варела
Шахтер
мин
-
Рыбка
Александр Рыбка
90
-
Рац
Рэзван Рац
90
-
Чигринский
Дмитрий Чигринский
90
-
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
-
Срна
Дарио Срна
90
-
Виллиан Боргес
Виллиан
81
-
Фернандо Луис
Фернандиньо
90
-
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
-
Да Силва
Жадсон Родригес Да Силва
64
-
Да Силва
Эдуардо Да Силва
42
-
Адриано
Луис Адриано
12'
90
Запасные
-
Пятов
Андрей Пятов
-
Кучер
Александр Кучер
-
Кобин
Василий Кобин
-
Хюбшман
Томаш Хюбшман
-
Тейшейра
Алекс Тейшейра
-
Селезнев
Евгений Селезнев
-
Коста
Дуглас Коста