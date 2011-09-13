Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
-
Суботич
Невен Суботич
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
68
-
Кель
Себастьян Кель
68
-
Бендер
Свен Бендер
90
-
Гетце
Марио Гетце
90
-
Кагава
Синдзи Кагава
85
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Сантана
Фелипе Сантана
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
Перишич
Иван Перишич
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Сонг
Александр Сонг
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
76
-
ван Перси
Робин ван Перси
42'
86
-
Жерве Яо
Жервиньо
86
Запасные
-
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
Сантос
Андре Сантос
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
-
Пак
Чу-Юн Пак
-
Шамах
Маруан Шамах