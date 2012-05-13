Лацио
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Скалони
Лионель Скалони
90
-
Лулич
Сенад Лулич
83
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Цана
Лорик Цана
90
-
Маури
Стефано Маури
90'
90
-
Кандрева
Антонио Кандрева
63'
90
-
Козак
Либор Козак
59'
90
Запасные
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Штадлер
Торбен Штадлер
-
Дзампа
Энрико Дзампа
-
Роцци
Антонио Роцци
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Макинва
Стефен Макинва
Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
61
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
90
-
Поли
Андреа Поли
76
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
45'
90
Запасные
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Орландони
Паоло Орландони
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Жуан
Жуан
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Лонго
Самуэле Лонго
-
Паццини
Джампаоло Паццини