Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
37'
89
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
66
-
Флоккари
Сержио Флоккари
77
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
Запасные
-
Галлинетта
Альберто Галлинетта
-
Фелчер
Рольф Фелчер
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Валиани
Франческо Валиани
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Маркес
Фернандо Маркес
Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Коне
Панайотис Коне
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Портанова
Даниэле Портанова
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
84
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
-
Рубин
Маттео Рубин
90
-
Рамирес
Гастон Рамирес
46
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
69
Запасные
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Лориа
Симоне Лориа
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Пульцетти
Нико Пульцетти
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска