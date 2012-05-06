Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Лориа
Симоне Лориа
90
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Перес
Диего Перес
38
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
17'
80
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
58
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
Запасные
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Креспо
Хосе Анхель Креспо
-
Таидер
Сафир Таидер
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Бритос
Мигель Бритос
62
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
67
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Пандев
Горан Пандев
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
55
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Грава
Джанлука Грава
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Варгас
Эдуардо Варгас
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси