Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
87'
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
76
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Гуарин
Фреди Гуарин
62
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
84
-
Милито
Диего Милито
14'
52'
79'
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Кордоба
Иван Кордоба
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Паломбо
Анджело Паломбо
-
Оби
Жоэль Оби
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини
Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
35
-
Бонера
Даниэле Бонера
21
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Йепес
Марио Йепес
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Мунтари
Салли Мунтари
78
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
44'
46'
90
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
90
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
Мексес
Филипп Мексес
-
Аквилани
Альберто Аквилани
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Лопес
Макси Лопес
-
Кассано
Антонио Кассано