Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Томович
Ненад Томович
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Бривио
Давиде Бривио
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
90
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
76
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
63
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
-
Божинов
Валерий Божинов
46
Запасные
-
Петрачи
Давиде Петрачи
-
Ингроссо
Джанмарко Ингроссо
-
Офере
Эдвард Офере
-
Джиандонато
Мануэль Джиандонато
-
Ди Маттео
Лука Ди Маттео
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Сеферович
Харис Сеферович
Фиорентина
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Фелипе Диас
Фелипе
78
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
-
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
57
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Оливера
Рубен Оливера
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
28
-
Черчи
Алессио Черчи
35'
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
90
Запасные
-
Нето
Нето
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Лаццари
Андреа Лаццари
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Акости
Боаду Максвелл Акости