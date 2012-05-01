Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Цесар
Боштьян Цесар
90
-
Йокич
Боян Йокич
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Сардо
Дженнаро Сардо
90
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
83
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
78
-
Палоски
Альберто Палоски
70
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Фрей
Николас Фрей
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Вацек
Камил Вацек
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
Рома
мин
-
Курчи
Джанлука Курчи
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Кьер
Симон Кьер
68
-
Анхель
Хосе Анхель
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
80
-
Гаго
Фернандо Гаго
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Кркич
Боян Кркич
46
-
Борини
Фабио Борини
90
Запасные
-
Пильячелли
Мирко Пильячелли
-
Сисеру
Жоао ди Сезаре Сисеру
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Пьянич
Миралем Пьянич
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Талло
Жуниор Талло