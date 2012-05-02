Парма
мин
-
Паварини
Никола Паварини
90
-
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Валиани
Франческо Валиани
77
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
86'
86
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
90
-
Маркес
Фернандо Маркес
55'
65
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
57'
90
Запасные
-
Галлинетта
Альберто Галлинетта
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Модесто
Франческо Модесто
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
-
Палладино
Раффаэле Палладино
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
46
-
Лусио
Лусио
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
72
-
Оби
Жоэль Оби
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
13'
90
-
Станкович
Деян Станкович
59
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Поли
Андреа Поли
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини