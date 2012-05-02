Милан
мин
-
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
-
Антонини
Лука Антонини
90
-
Неста
Алессандро Неста
90
-
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
-
Абате
Иньяцио Абате
90
-
Амброзини
Массимо Амброзини
77
-
Мунтари
Салли Мунтари
9'
90
-
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
73
-
Ночерино
Антонио Ночерино
90
-
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
-
Кассано
Антонио Кассано
68
Запасные
-
Амелия
Марко Амелия
-
Бонера
Даниэле Бонера
-
Йепес
Марио Йепес
-
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
-
Фламини
Матье Фламини
-
Де Соуза
Робсон Де Соуза
-
Лопес
Макси Лопес
Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Ферри
Микеле Ферри
53
-
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
90
-
Каццола
Риккардо Каццола
90
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
61
-
Чигарини
Лука Чигарини
90
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
77
-
Денис
Херман Денис
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Манфредини
Томас Манфредини
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
Моралес
Максимильяно Моралес
-
Карроцца
Алессандро Карроцца
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини