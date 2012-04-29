Лечче
мин
-
Бенасси
Массимилиано Бенасси
90
-
Томович
Ненад Томович
84'
90
-
Эспозито
Андреа Эспозито
90
-
Мильонико
Леонардо Мильонико
90
-
Блази
Мануэле Блази
90
-
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
-
Ди Маттео
Лука Ди Маттео
90
-
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
46
-
Джиакомацци
Гильермо Джиакомацци
60
-
Муриэль
Луис Муриэль
73
-
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
-
Петрачи
Давиде Петрачи
-
Бривио
Давиде Бривио
-
Карроццьери
Морис Карроццьери
-
Оддо
Массимо Оддо
-
Ободо
Кристиан Ободо
-
Сеферович
Харис Сеферович
-
Божинов
Валерий Божинов
Парма
мин
-
Миранте
Антонио Миранте
62
-
Фелчер
Рольф Фелчер
90
-
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
-
Палетта
Габриэль Палетта
78'
90
-
Валиани
Франческо Валиани
90
-
Вальдес
Хайме Вальдес
90
-
Гобби
Массимо Гобби
90
-
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
-
Сисеро
Жонатан Сисеро
60
-
Флоккари
Сержио Флоккари
90
-
Джовинко
Себастьян Джовинко
67'
81
Запасные
-
Паварини
Никола Паварини
-
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
-
Мусаччи
Джанлука Мусаччи
-
Морроне
Стефано Морроне
-
Палладино
Раффаэле Палладино
-
Биабиани
Джонатан Биабиани
-
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука