Рома
мин
-
Лобонц
Богдан Лобонц
90
-
Таддеи
Родриго Таддеи
90
-
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
-
Кьер
Симон Кьер
90
-
Рози
Алеандро Рози
90
-
де Маттос Фильо
Марко Антонио де Маттос Фильо
41'
90
-
Гаго
Фернандо Гаго
80
-
Пьянич
Миралем Пьянич
73
-
Тотти
Франческо Тотти
90
-
Кркич
Боян Кркич
73
-
Борини
Фабио Борини
90
Запасные
-
Курчи
Джанлука Курчи
-
Анхель
Хосе Анхель
-
Пишителла
Джаммарио Пишителла
-
Перротта
Симоне Перротта
-
Греко
Леандро Греко
-
Симплисио
Фабио Симплисио
-
Талло
Жуниор Талло
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Фернандес
Федерико Фернандес
90
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
90
-
Суньига
Камило Суньига
49'
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
90
-
Джемаили
Блерим Джемаили
52
-
Гамшик
Марек Гамшик
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
90
-
Кавани
Эдинсон Кавани
67'
74
Запасные
-
Фиделефф
Игнасио Фиделефф
-
Коломбо
Роберто Коломбо
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Пандев
Горан Пандев
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
-
Варгас
Эдуардо Варгас