Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Абди
Альмен Абди
59
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
72
-
Баста
Душан Баста
90
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
69'
78
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Кода
Андреа Кода
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Торже
Габриэль Торже
-
Пациенца
Микеле Пациенца
-
Фернандес
Желсон Фернандес
-
Баррето
Пауло Баррето
Лацио
мин
-
Маркетти
Федерико Маркетти
90
-
Скалони
Лионель Скалони
90
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
43
-
Конко
Абдулай Конко
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
70
-
да Силва
Франселино да Силва
37
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Маури
Стефано Маури
90
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
-
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
-
Дзампа
Энрико Дзампа
-
Биццарри
Альбано Биццарри
-
Цана
Лорик Цана
-
Диаките
Модибо Диаките
-
Дзаури
Лучано Дзаури
-
Альфаро
Эмилиано Альфаро
-
Козак
Либор Козак