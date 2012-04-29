Болонья
мин
-
Альярди
Федерико Альярди
90
-
Раджи
Андреа Раджи
71
-
Портанова
Даниэле Портанова
24'
90
-
Черубин
Николо Черубин
90
-
Таидер
Сафир Таидер
90
-
Гарич
Гиорги Гарич
68'
90
-
Морлео
Архимеде Морлео
90
-
Мудингай
Габи Мудингай
90
-
Диаманти
Алессандро Диаманти
83
-
Рамирес
Гастон Рамирес
38'
64
-
Ди Вайо
Марко Ди Вайо
90
Запасные
-
Стоянович
Деян Стоянович
-
Рубин
Маттео Рубин
-
Антонссон
Микаэль Антонссон
-
Соренсен
Фредерик Соренсен
-
Коне
Панайотис Коне
-
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
Аквафреска
Роберт Аквафреска
Дженоа
мин
-
Фрей
Себастьян Фрей
90
-
Моретти
Эмилиано Моретти
90
-
Гранквист
Андреас Гранквист
90
-
Каладзе
Каха Каладзе
90
-
Место
Джандоменико Место
90
-
Куцка
Юрай Куцка
90
-
Бирса
Вальтер Бирса
46
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
61
-
Росси
Марко Росси
69
-
Паласио
Родриго Паласио
60'
90
-
Скулли
Джузеппе Скулли
90
Запасные
-
Лупателли
Кристиано Лупателли
-
Карвальо
Роджер Карвальо
-
Велозу
Мигель Велозу
-
Бьондини
Давиде Бьондини
-
Джилардино
Альберто Джилардино
-
Хоркера
Кристобаль Хоркера
-
Бишоф де Алмейда
Хосе Эдуардо Бишоф де Алмейда