Аталанта
мин
-
Консильи
Андреа Консильи
90
-
Луккини
Стефано Луккини
90
-
Пелузо
Федерико Пелузо
90
-
Манфредини
Томас Манфредини
90
-
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
-
Кармона
Карлос Кармона
90
-
Моралес
Максимильяно Моралес
78
-
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
51'
71
-
Скелотто
Эсекьель Скелотто
59
-
Каццола
Риккардо Каццола
90
-
Денис
Херман Денис
11'
90
Запасные
-
Минотти
Надир Минотти
-
Фреццолини
Гиоргио Фреццолини
-
Ферри
Микеле Ферри
-
Раймонди
Кристиан Раймонди
-
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
-
Габбиадини
Маноло Габбиадини
-
Тирибокки
Симоне Тирибокки
Фиорентина
мин
-
Норберто Мурара
Нето
90
-
Лаццари
Андреа Лаццари
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Натали
Чезаре Натали
90
-
Кампорезе
Микеле Кампорезе
90
-
Кассани
Маттиа Кассани
64
-
Харджа
Хуссин Харджа
90
-
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
-
Бехрами
Валон Бехрами
46
-
Льяич
Адем Льяич
56
-
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
-
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
Фелипе
Фелипе
-
Оливера
Рубен Оливера
-
Салифу
Амиду Салифу
-
Маркьонни
Марко Маркьонни
-
Акости
Боаду Максвелл Акости