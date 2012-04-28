Кальяри
мин
-
Аврамов
Влада Аврамов
90
-
Агостини
Алессандро Агостини
90
-
Канини
Микеле Канини
90
-
Астори
Давиде Астори
90
-
Писано
Франческо Писано
90
-
Экдаль
Альбин Экдаль
90
-
Коссу
Андреа Коссу
90
-
Конти
Даниэле Конти
90
-
Наингголан
Раджа Наингголан
90
-
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
-
Рибейро
Тиаго Рибейро
61
Запасные
-
Бови
Николас Бови
-
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
-
Перицо
Габриэле Перицо
-
Ларривей
Хоакин Ларривей
-
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
-
да Силва
Андерсон Мигел да Силва
Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
17
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
90
-
Саммарко
Паоло Саммарко
90
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
-
Палоски
Альберто Палоски
78
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Урибе
Фернандо Урибе
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Мореро
Сантьяго Мореро
-
Сардо
Дженнаро Сардо
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек