Кьево
мин
-
Соррентино
Стефано Соррентино
90
-
Драме
Букари Драме
90
-
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
-
Ачерби
Франческо Ачерби
90
-
Фрей
Николас Фрей
90
-
де Оливейра
Лусиано Сикейра де Оливейра
68
-
Крусадо
Риналдо Крусадо
80
-
Брэдли
Майкл Брэдли
90
-
Ригони
Лука Ригони
90
-
Палоски
Альберто Палоски
87
-
Теро
Сирил Теро
90
Запасные
-
Грандольфо
Франческо Грандольфо
-
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
-
Андреолли
Марко Андреолли
-
Цесар
Боштьян Цесар
-
Саммарко
Паоло Саммарко
-
Хетемай
Перпарим Хетемай
-
Вацек
Камил Вацек
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Кода
Андреа Кода
40
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Баста
Душан Баста
80
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Фернандес
Желсон Фернандес
90
-
Баррето
Пауло Баррето
57
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Торже
Габриэль Торже
-
Абди
Альмен Абди
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес